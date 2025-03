Einsatz in Gerlingen

Als sie einen Mann mit einer Schusswaffe hantieren sieht, alarmiert eine Frau in Gerlingen die Polizei. Die nimmt den Mann, der eine Schreckschusspistole bei sich, fest.

unserer Redaktion 02.03.2025 - 10:46 Uhr

Eine 36-Jährige hat am Freitagabend die Polizei verständigt, weil in Gerlingen ein Mann mit einer Schusswaffe hantiert hat. Die Frau entdeckte den Mann um kurz vor 20 Uhr nahe der Stadtbücherei. Dem alarmierten Notruf gab sie laufend den Standort des Mannes durch. Die Polizei nahm ihn schließlich auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Weilimdorfer Straße widerstandslos fest.