Etwa 300 Quadratmeter eines Feldes im Vaihinger Stadtteil Horrheim sind am Sonntagnachmittag abgebrannt – vermutlich aufgrund einer Feuerwerksrakete. Die Polizei sucht Zeugen.

Laureta Nrecaj 22.07.2024 - 16:07 Uhr

Aufgrund einer Feuerwerksrakete sind etwa 300 Quadratmeter eines abgeernteten Feldes in Brand geraten. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Sonntag gegen 15.20 Uhr in Horrheim bei Vaihingen an der Enz, nahe einem Sportplatz.