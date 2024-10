Eine Trafostation geht am Mittwochabend in Kornwestheim in Rauch auf. Die Folge ist ein großflächiger Stromausfall. Was bislang bekannt ist.

Matthias Kapaun 02.10.2024 - 21:53 Uhr

Eine Trafostation in der Stadtmitte von Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ist am Mittwochabend in Rauch aufgegangen und hat damit zu einem großflächigen Stromausfall geführt.