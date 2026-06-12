Einen riesigen Aufmarsch von Feuerwehr und Rettungsdienst hat Leonberg am Freitagvormittag erlebt. In der Parkgarage unter der Altstadt hatte es stark geraucht. Das ist bislang bekannt.

Freitagvormittag im Parkhaus Altstadt in Leonberg. Nach einigen Besorgungen am Marktplatz kehrt eine Leonbergerin zu ihrem Auto in der Tiefgarage zurück. „Plötzlich war Qualm in der Luft, der immer dichter wurde“, berichtet sie hernach. „Ich bin direkt zu meinem Wagen gerannt und losgefahren.“ Kurz danach geht schon eines der Tore zu. Im letzten Moment kommt die Frau mit ihrem Auto nach draußen und schlägt Alarm.

Die Anrufe zahlreicher weiterer Personen führten schließlich zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte rund um das Seedammcenter am Rande der Altstadt. Schon in der Eltinger Straße auf Höhe des Rathauses hatten sie - zum Beispiel mit der Drehleiter der Feuerwehr - Position bezogen, um auf weitere Instruktionen zu warten. Auch der Kreisbrandmeister Martin Amler war herbeigeeilt.

Motorschaden an einem Auto führt zu Großeinsatz

Wie Marcus Kucher, der Erste Stellvertretende Leonberger Feuerwehrkommandant, vor Ort berichtete, beschränkte sich die Rauchentwicklung auf eines der Stockwerke des von den Stadtwerken betriebenen Parkhauses, das direkt unter dem Marktplatz liegt und einst als Notfall-Bunker konzipiert wurde. Dort hatte es an einem Auto einen Motorschaden gegeben. Wie der Stadtwerke-Chef Frank Mildenberger präzisierte, sei ein Auto mit stark qualmendem Motor in die Garage gefahren. Da der Halter einen Parkplatz gesucht habe, habe sich der Rauch dann auch noch ausgebreitet.

Aufgrund des Lagebildes und der besonderen Gefährdung des Objekts habe man laut Marcus Kucher jedoch sofort auch die externen Kräfte hinzugerufen. Sprich, es waren auch Helferinnen und Helfer zum Beispiel aus Weil der Stadt und Renningen zugegen.

Eine Person wird beim Rettungsdienst behandelt

Mit mehreren Trupps erkundete die Feuerwehr die Parkgarage und stieß schließlich auf das betroffene Fahrzeug. „Es war aber keine weitere Wärmeentwicklung oder sonst etwas festzustellen“, so Kucher. So habe man den Einsatz schnell und zügig beenden können. Eine Person, die sich zum Zeitpunkt des Geschehens in dem betroffenen Stockwerk aufgehalten habe, sei beim Rettungsdienst vorstellig geworden.

Mit einem speziellen selbstfahrenden Lüfter trat die Feuerwehr dem Rauch entgegen. Am Ende blieb nur, auf den Halter des betroffenen Fahrzeugs zu warten, damit er das Auto „kontrolliert“, wie es Frank Mildenberger ausdrückte, aus der Tiefgarage fahren konnte.