Einsatz in Löchgau Familie entdeckt Skorpion im Kinderzimmer
Die Feuerwehr Löchgau muss zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Verletzt wurde niemand, das Tier wurde mittlerweile an einen Experten zur näheren Untersuchung übergeben.
Die Feuerwehr Löchgau muss zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Verletzt wurde niemand, das Tier wurde mittlerweile an einen Experten zur näheren Untersuchung übergeben.
Einen gruseligen Fund hat eine Familie aus Löchgau in der Nacht auf Donnerstag in einem ihrer Kinderzimmer gemacht: einen etwa sieben Zentimeter langen Skorpion. Verletzt wurde aber niemand. Die Feuerwehr Löchgau nahm das Tier mit und übergab es später an einen Experten zur näheren Untersuchung. Woher der Skorpion kam, ist unklar.