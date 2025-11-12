Ein kreisender Hubschrauber in Mittelfranken: Nahe einem Laternenumzug sorgt ein 31-Jähriger mit einem Messer für Aufsehen. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest.

red/dpa 12.11.2025 - 12:53 Uhr

Wegen mehrerer Meldungen über einen Mann mit einem Messer ist die Polizei in Ellingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) während eines Laternenumzugs ausgerückt. Der Mann sei von Zeugen am Dienstagabend beobachtet worden, wie er Messer und Eisenstange in der Hand gehalten und wirre Sachen herumgeschrien habe, teilte die Polizei mit. Ein Verdächtiger sei noch am selben Abend festgenommen worden.