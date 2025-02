Brand in Wohnhaus: Bewohner können sich retten – Schaden in sechsstelliger Höhe

In einem Wohnhaus in Rudersberg bricht ein Feuer aus, das sich rasch ausbreitet. Die Feuerwehr kann den Brand löschen, doch das Haus ist nun unbewohnbar.

Sascha Sauer 19.02.2025 - 16:34 Uhr

In einem Wohnhaus in der Gartenstraße in Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) ist am Mittwoch gegen 12 Uhr ein Feuer ausgebrochen – warum, ist noch unklar. Wie die Polizei berichtete, war der Brand im Erdgeschoss entstanden und griff dann auf das Obergeschoss über. Zum Glück konnten sich die drei Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen, sodass niemand verletzt wurde.