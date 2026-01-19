Dichter Rauch zieht am Montagmorgen durch ein Wohnhaus in Schorndorf: Gegen 1.35 Uhr bricht in der Vorstadtstraße ein Feuer aus, zwei Menschen kommen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Chris Lederer 19.01.2026 - 08:04 Uhr

Starke Rauchentwicklung hat am frühen Montagmorgen einen Feuerwehreinsatz in der Vorstadtstraße in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ausgelöst. In einem Mehrfamilienhaus kam es aus bislang ungeklärter Ursache innerhalb einer Wohnung zu einem Brandausbruch. Alle Bewohner konnten rechtzeitig aus dem Gebäude gerettet werden. Wie die Polizei mitteilt, wurden der 52 Jahre alte Bewohner der betroffenen Wohnung sowie eine 48-jährige Hausbewohnerin durch das Einatmen von Rauchgasen schwer verletzt. Beide kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.