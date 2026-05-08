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  6. Leitung bei Bauarbeiten beschädigt: Gas tritt aus

Einsatz in Schwieberdingen Leitung bei Bauarbeiten beschädigt: Gas tritt aus

Einsatz in Schwieberdingen: Leitung bei Bauarbeiten beschädigt: Gas tritt aus
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Die beschädigte Gasleitung wurde schnell abgedichtet. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei ist es am Freitagvormittag in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) gekommen. Dort entwich Gas.

Ludwigsburg: Anne Rheingans (afu)

Zu einem Einsatz wurden Feuerwehr und Polizei am Freitagvormittag in die Holdergasse in Schwieberdingen gerufen. Dort wurde nach ersten Erkenntnissen bei Bauarbeiten während eines Aushubs eine Leitung beschädigt. Dadurch trat Gas aus.

 

Die Meldung der Integrierten Leitstelle ging um etwa 10.20 Uhr raus. Am Ort waren vor allem die Einsatzkräfte der Feuerwehr Schwieberdingen, die unter anderem für den Brandschutz sorgte, tätig. Auch eine Streife der Polizei unterstützte den Einsatz.

Zuerst behelfsmäßig abgedichtet

Bereits nach kurzer Zeit konnte der weitere Austritt von Gas gestoppt werden, sagt Steffen Grabenstein, Sprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Mit einer behelfsmäßigen Lösung wurde der beschädigte Bereich der Leitung zunächst abgedichtet. Zugleich wurde die Technik informiert, um eine fachgerechte, dauerhafte Reparatur zu schaffen.

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