Einsatz in Schwieberdingen Leitung bei Bauarbeiten beschädigt: Gas tritt aus
Zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei ist es am Freitagvormittag in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) gekommen. Dort entwich Gas.
Zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei ist es am Freitagvormittag in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) gekommen. Dort entwich Gas.
Zu einem Einsatz wurden Feuerwehr und Polizei am Freitagvormittag in die Holdergasse in Schwieberdingen gerufen. Dort wurde nach ersten Erkenntnissen bei Bauarbeiten während eines Aushubs eine Leitung beschädigt. Dadurch trat Gas aus.