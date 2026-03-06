Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über zwei Promille. Da der aggressive 53-Jährige sich laut Polizei nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen und aufgrund seines Zustandes in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Der 53-Jährige beleidigte fortwährend die Einsatzkräfte und drohte ihnen mit dem Tod, heißt es im Polizeibericht. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung sowie Trunkenheit im Verkehr.