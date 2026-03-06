Ein 53-Jähriger pöbelt in Steinenbronn Passanten an. Selbst gegenüber der Polizei verhält sich der Mann äußerst aggressiv und wird festgenommen.
06.03.2026 - 15:13 Uhr
Mit einem äußerst aggressiven 53-Jährigen bekamen es Einsatzkräfte des Polizeireviers Böblingen am Donnerstag gegen 18.10 Uhr in Steinenbronn zu tun. Die Polizei war zunächst verständigt worden, da ein offenbar alkoholisierter Mann auf dem Parkplatz eines Discounters in der Zeppelinstraße herumschrie, Passanten belästigte und mit einem Fahrrad herumfuhr.