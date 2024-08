Feueralarm in der Landesbibliothek

Einsatz in Stuttgart-Mitte

Die Feuerwehr muss am Dienstag ausrücken, weil ein Alarm aus der Bibliothek kommt. Sie kann aber nach kurzer Zeit den Einsatz wieder beenden. Was war geschehen?

seb 20.08.2024 - 16:49 Uhr

Alarm in der Württembergischen Landesbibliothek (Labi): Am Dienstagnachmittag ist Passanten aufgefallen, wie die Feuerwehr zu der Bücherei an der Konrad-Adenauer-Straße ausrückte. Es sah schlimmer aus, als es letztlich war: Weil im Untergeschoss des Neubaus ein Brandmelder automatisch angeschlagen hatte, ist die Feuerwehr 14.45 Uhr mit zahlreichen Einsatzkräften und zwei Löschzügen zur Labi gefahren – und stellte fest, dass dort keine Gefahr bestand: „Wir haben alles kontrolliert, konnten aber keinen Brand feststellen“, sagte Daniel Anand, der Sprecher der Feuerwehr.