Am Schlossplatz soll ein 29-Jähriger versucht haben, einem Passanten mit Gewalt den Schlüssel und eine Uhr zu entreißen.

Am Freitagmorgen hat ein 29-Jähriger in der Stuttgarter Innenstadt versucht, einen Passanten auszurauben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sprach der Mann gegen 3 Uhr morgens einen 22-Jährigen im Bereich des Schlossplatzes an. Er soll ihn gebeten haben, sein Handy nutzen zu dürfen. Als der Passant dies verweigerte und sich in Richtung Hauptbahnhof entfernte, folgte ihm der mutmaßliche Täter.

Anschließend soll der 29-Jährige die Herausgabe eines Schlüsselbundes gefordert haben, den der 22-Jährige in der Hand hielt. Als dieser sich erneut weigerte, versuchte der Angreifer, ihm sowohl den Schlüsselbund als auch die Armbanduhr mit Gewalt zu entreißen und biss ihn dabei in den Arm.

Tatverdächtiger wurde festgenommen

Wenig später nahmen alarmierte Polizisten den Tatverdächtigen an der Bushaltestelle am Arnulf-Klett-Platz fest. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten 22-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der 29-Jährige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt.