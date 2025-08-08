Am Schlossplatz soll ein 29-Jähriger versucht haben, einem Passanten mit Gewalt den Schlüssel und eine Uhr zu entreißen.
08.08.2025 - 11:30 Uhr
Am Freitagmorgen hat ein 29-Jähriger in der Stuttgarter Innenstadt versucht, einen Passanten auszurauben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sprach der Mann gegen 3 Uhr morgens einen 22-Jährigen im Bereich des Schlossplatzes an. Er soll ihn gebeten haben, sein Handy nutzen zu dürfen. Als der Passant dies verweigerte und sich in Richtung Hauptbahnhof entfernte, folgte ihm der mutmaßliche Täter.