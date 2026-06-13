In Stuttgart ist ein E-Auto in Brand geraten. Die Feuerwehr musste das brennende Fahrzeug vom Gebäude wegziehen, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.
13.06.2026 - 22:24 Uhr
Großeinsatz der Feuerwehr in Stuttgart-Plieningen: Ein Anrufer hatte am Samstagnachmittag den Brand eines E-Autos vor einem Wohn- und Geschäftshaus gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Die Flammen drohten auf das Gebäude sowie einen weiteren in der Nähe abgestellten Pkw überzugreifen. Im Gebäude befanden sich keine Personen.