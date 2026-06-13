In Stuttgart ist ein E-Auto in Brand geraten. Die Feuerwehr musste das brennende Fahrzeug vom Gebäude wegziehen, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Großeinsatz der Feuerwehr in Stuttgart-Plieningen: Ein Anrufer hatte am Samstagnachmittag den Brand eines E-Autos vor einem Wohn- und Geschäftshaus gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Die Flammen drohten auf das Gebäude sowie einen weiteren in der Nähe abgestellten Pkw überzugreifen. Im Gebäude befanden sich keine Personen.

Die Feuerwehr nahm unverzüglich zwei Löschrohre vor – eines zur direkten Brandbekämpfung am Fahrzeug und ein weiteres zum Schutz des Gebäudes.

Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Aufgrund des im Fahrzeug verbauten Elektroantriebs und der damit verbundenen Gefahr einer Wiederentzündung entschieden die Einsatzkräfte, den Pkw mit einem Mehrzweckzug vom Wohn- und Geschäftshaus zu entfernen.

Die vom Rauch betroffenen Wohnungen wurden durch die Feuerwehr maschinell belüftet. Nach zeitintensiven Nachlöscharbeiten konnte der Brand vollständig gelöscht werden.

Im Einsatz waren ein Löschzug der Berufsfeuerwehr von der Feuerwache 5 sowie mehrere Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Plieningen. Auch die Werkfeuerwehr des Flughafens war mit einem Wechselladerfahrzeug vor Ort. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.