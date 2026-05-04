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  4. Polizei begründet Einschreiten bei Closing-Party vom 1. Stock

Einsatz in Stuttgart Polizei begründet Einschreiten bei Closing-Party vom 1. Stock

Einsatz in Stuttgart: Polizei begründet Einschreiten bei Closing-Party vom 1. Stock
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Die Blockparty zum Abschied des Ersten Stocks musste von der Polizei unterbrochen werden - unter anderem, weil die Straße ursprünglich nicht gesperrt war und Autos durch die Menge fuhren. Foto: privat

Wegen der Gefahren, die bei dem großen Andrang am Freitagabend bestanden, habe man die Party an der Steinstraße unterbrechen müssen. Was war erlaubt, was gefährlich?

War das legal? War das sicher? Und was sagen die Veranstalter? Viele Fragen sind nach der sogenannten Blockparty zum Abschied des „Ersten Stocks“ in der Steinstraße aufgekommen. Denn der Auftritt der Musiker „Junge Arbeiter“ am Fenster lockte so viele Menschen, dass nicht nur die Straße komplett voll war. Auch am Parkhaus gegenüber waren etliche Menschen, die sich in Feierlaune in Gefahr brachten. Eins vorweg: Ärger mit der Polizei gab es nicht. „Wir waren lediglich zur Gefahrenabwehr da. Aber alles war friedlich“, sagt eine Sprecherin der Polizei.

 

Das Event war auf einer Fläche von 80 Quadratmetern geplant

Das Event war angemeldet und erlaubt - allerdings hatte wohl niemand damit gerechnet, dass es einen derart großen Ansturm geben würde. „Es war eine Fläche von 80 Quadratmetern dafür vorgesehen“, sagt die Polizeisprecherin. Diese sei mit Baken umgrenzt gewesen. Dass dieser Bereich nicht reichte, erkennt man unter anderem daran, dass auf den Fotos von der Party auf der Straße nur feiernde und tanzende Menschen zu erkennen sind - aber keine rot-weißen Warnbaken.

Genehmigte Fahrbahneinengung für Hotel Central Event

Die Stadt bestätigt die Erlaubnis: „Für eine Veranstaltung des Hotel Central in der Steinstraße 13 wurde eine Fahrbahneinengung zwischen der Steinstraße 9 und 15 beantragt und genehmigt“, teilt der Pressesprecher Sven Matis mit. Der Zweck sei mit „Aufenthaltsfläche für Gäste“ angegeben gewesen. Angegeben war laut der Stadt eine Zahl von 150 Personen. Dabei hätten die Veranstaltenden damit gerechnet, dass höchstens 50 gleichzeitig da sein würden – die 150 Personen sich also über den Abend verteilt einfinden würden. Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Anmeldung und Planung habe bei den Veranstaltenden gelegen. „Wenn wie hier sich ein Event anders als geplant entwickelt, greift der Polizeivollzug ein“, so Matis weiter über die Blockparty.

Der Begriff Blockparty bezeichnet ursprünglich ein Nachbarschaftsfest. In der Partyszene wird es auch für Feiern rund um Clubs verwendet, die sich auf die umliegenden Straßen erstrecken.

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Die Blockparty des Hotels Central in Stuttgart-Mitte zog am Freitag zeitweise so viele Menschen an, dass die Polizei die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen unterbrechen musste.

Niemand habe wegen der Party Alarm geschlagen. Die Polizei entdeckte das Treiben selbst: „Der Bereich wird im Rahmen des Streifendienstes ohnehin regelmäßig“, so die Sprecherin. Dabei sei sehr schnell aufgefallen, dass es mehrere Gefahren gab.

Die Polizei begründet ihren Einsatz bei der Blockparty mit der notwendigen Gefahrenabwehr - und lobt die gute Atmosphäre bei den Feiernden. Foto: privat

Zum einen war es das Publikum, das auf den Balustraden vor der Absperrung der Parkdecks des Kaufhof-Parkhauses tanzte. Die Polizei pfiff die Feiernden zurück. Zum anderen waren Autos in den Bereich gefahren, da die Straße ursprünglich ja nicht komplett gesperrt worden war. Diese wurden wieder rausgeholt. Die Straße wurde dann für die Dauer des Gigs dichtgemacht. „Alles lief total friedlich ab, es gab keinen Grund, weiter einzuschreiten. Aber die Gefahrenabwehr ist unsere Aufgabe“, so die Polizeisprecherin weiter.

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Colyn Heinze und seine Mitstreiter vom Kulturverein Hotel Central, die den Closing-Abend veranstaltet haben, sind immer noch ziemlich überwältigt, wenn sie auf den Freitagabend zurückschauen. „Daran wird man in Stuttgart bestimmt noch eine Weile denken“, glaubt Heinze. Das Vorgehen der Polizei sei aus seiner Sicht „verhältnismäßig“ gewesen. „Zwischendurch tanzten Menschen auf dem Parkhaus in gut zehn Meter Höhe auf einer Balustrade – da kann kein Polizist danebenstehen und nur zuschauen“, sagt Heinze, der nicht nur Gründungs- und Vorstandsmitglied von Hotel Central ist, sondern auch Degerlocher Bezirksvorsteher. Er betont außerdem, dass das Parkhaus nicht zur Veranstaltungsfläche gehört habe – „da ist es dann auch legitim, dass die Polizei einschreitet“.

Viele waren wegen des Hip-Hop Kollektivs Junge Arbeiter da

Heinze schätzt, dass gerade die Popularität der Headliner Junge Arbeiter viele Menschen angezogen habe. „Die Jungs haben gerade einen enormen Hype – wegen ihnen sind auch viele sehr junge Leute gekommen.“

Das Stuttgarter/Böblinger Hip-Hop-Kollektiv selbst zeigte sich in einer Instagram-Story ebenfalls überwältigt: „Freitag war abgefahren. Wir mussten erstmal runterfahren.“ Videoschnipsel von der Steinstraße schafften es auch ins neue Musikvideo zum Song „Stuttgart (Shutdown)“, das Junge Arbeiter am Wochenende veröffentlichten.

Zu den Veranstaltungsgästen, mit denen die Macher kalkuliert hatten, kamen viele, die an dem lauen Frühlingsabend von der Musik eher zufällig in die Steinstraße gelockt wurden. Um 20.30 Uhr, als „sehr, sehr viele Menschen da waren“, seien die Veranstalter „schon ordentlich ins Schwitzen“ gekommen, erzählt Heinze. „Es war gut, dass die Polizei die Veranstaltung nur unterbrochen und nicht abgebrochen hat.“ So habe man anschließend den Abend wie geplant mit den Betty Ford Boys, Heinzes persönlichem Highlight, beenden können.

Was den Hotel-Central-Machern wichtig ist zu betonen: „Alles ist komplett friedlich geblieben. Hier haben ganz unterschiedliche Menschen miteinander gefeiert. So bunt und divers, wie es in Stuttgart selten ist.“ Als Abschied vom „Ersten Stock“ sei es „ein fantastischer Abend“ gewesen. Und auch ein Zeichen an viele junge Künstlerinnen und Künstler: „Bleibt hier, macht euer Ding hier. Stuttgart kann – das ist positiv gemeint - ganz anders sein.“

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