Einsatz in Stuttgart Polizei begründet Einschreiten bei Closing-Party vom 1. Stock
Wegen der Gefahren, die bei dem großen Andrang am Freitagabend bestanden, habe man die Party an der Steinstraße unterbrechen müssen. Was war erlaubt, was gefährlich?
Wegen der Gefahren, die bei dem großen Andrang am Freitagabend bestanden, habe man die Party an der Steinstraße unterbrechen müssen. Was war erlaubt, was gefährlich?
War das legal? War das sicher? Und was sagen die Veranstalter? Viele Fragen sind nach der sogenannten Blockparty zum Abschied des „Ersten Stocks“ in der Steinstraße aufgekommen. Denn der Auftritt der Musiker „Junge Arbeiter“ am Fenster lockte so viele Menschen, dass nicht nur die Straße komplett voll war. Auch am Parkhaus gegenüber waren etliche Menschen, die sich in Feierlaune in Gefahr brachten. Eins vorweg: Ärger mit der Polizei gab es nicht. „Wir waren lediglich zur Gefahrenabwehr da. Aber alles war friedlich“, sagt eine Sprecherin der Polizei.