 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Polizei begründet Einschreiten bei Party

Einsatz in Stuttgart Polizei begründet Einschreiten bei Party

, aktualisiert am 04.05.2026 - 15:20 Uhr

Wegen der Gefahren, die bei dem großen Andrang am Freitagabend bestanden, habe man die Party an der Steinstraße unterbrechen müssen. Was war erlaubt, was gefährlich?

War das legal? War das sicher? Viele Fragen sind nach der sogenannten Blockparty zum Abschied des „Ersten Stocks“ aufgekommen. Denn der Auftritt der Musiker „Junge Arbeiter“ am Fenster lockte so viele Menschen, dass nicht nur die Straße komplett voll war. Auch am Parkhaus gegenüber waren etliche Menschen, die sich in Feierlaune in Gefahr brachten. Eins vorweg: Ärger mit der Polizei gab es nicht. „Wir waren lediglich zur Gefahrenabwehr da. Aber alles war friedlich“, sagt eine Sprecherin der Polizei.

 

Das Event war auf einer Fläche von 80 Quadratmetern geplant

Das Event war angemeldet und erlaubt - allerdings hatte wohl niemand damit gerechnet, dass es einen derart großen Ansturm geben würde. „Es war eine Fläche von 80 Quadratmetern dafür vorgesehen“, sagt die Polizeisprecherin. Diese sei mit Baken umgrenzt gewesen. Dass dieser Bereich nicht reichte, erkennt man unter anderem daran, dass auf den Fotos von der Party auf der Straße nur feiernde und tanzende Menschen zu erkennen sind - aber keine rot-weißen Warnbaken.

Der Begriff Blockparty bezeichnet ursprünglich ein Nachbarschaftsfest. In der Partyszene wird es auch für Feiern rund um Clubs verwendet, die sich auf die umliegenden Straßen erstrecken.

Unsere Empfehlung für Sie

Massenandrang in Stuttgart: Polizei unterbricht riesige Blockparty

Closing-Party der 1. Stock-Bar Massenandrang in Stuttgart – Polizei unterbricht riesige Blockparty

Die Blockparty des Hotels Central in Stuttgart-Mitte zog am Freitag zeitweise so viele Menschen an, dass die Polizei die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen unterbrechen musste.

Niemand habe wegen der Party Alarm geschlagen. Die Polizei entdeckte das Treiben selbst: „Der Bereich wird im Rahmen des Streifendienstes ohnehin regelmäßig“, so die Sprecherin. Dabei sei sehr schnell aufgefallen, dass es mehrere Gefahren gab.

Die Polizei begründet ihren Einsatz bei der Blockparty mit der notwendigen Gefahrenabwehr - und lobt die gute Atmosphäre bei den Feiernden. Foto: privat

Zum einen war es das Publikum, das auf den Balustraden vor der Absperrung der Parkdecks des Kaufhof-Parkhauses tanzte. Die Polizei pfiff die Feiernden zurück. Zum anderen waren Autos in den Bereich gefahren, da die Straße ursprünglich ja nicht komplett gesperrt worden war. Diese wurden wieder rausgeholt. Die Straße wurde dann für die Dauer des Gigs dichtgemacht. „Alles lief total friedlich ab, es gab keinen Grund, weiter einzuschreiten. Aber die Gefahrenabwehr ist unsere Aufgabe“, so die Polizeisprecherin weiter.

Unsere Empfehlung für Sie

Rap-Trio aus Böblingen: Junge Arbeiter: „Wir sind Kanaken und stolz drauf“

Rap-Trio aus Böblingen Junge Arbeiter: „Wir sind Kanaken und stolz drauf“

Das Rap-Trio Junge Arbeiter wurde unterm Mercedesstern in Sindelfingen und mit Bruce Lee groß. Jetzt präsentiert es sein Debüt-Mixtape „Enter the Dragon“.

Colyn Heinze und seine Mitstreiter vom Kulturverein Hotel Central, die den Closing-Abend veranstaltet haben, sind immer noch ziemlich überwältigt, wenn sie auf den Freitagabend zurückschauen. „Daran wird man in Stuttgart bestimmt noch eine Weile denken“, glaubt Heinze. Das Vorgehen der Polizei sei aus seiner Sicht „verhältnismäßig“ gewesen. „Zwischendurch tanzten Menschen auf dem Parkhaus in gut zehn Meter Höhe auf einer Balustrade – da kann kein Polizist danebenstehen und nur zuschauen“, sagt Heinze, der nicht nur Gründungs- und Vorstandsmitglied von Hotel Central ist, sondern auch Degerlocher Bezirksvorsteher. Er betont außerdem, dass das Parkhaus nicht zur Veranstaltungsfläche gehört habe – „da ist es dann auch legitim, dass die Polizei einschreitet“.

Zwischentitel fehlt

Heinze schätzt, dass gerade die Popularität der Headliner Junge Arbeiter viele Menschen angezogen habe. „Die Jungs haben gerade einen enormen  Hype – wegen ihnen sind auch viele sehr junge Leute gekommen.“ Dazu kamen neben den kalkulierten Veranstaltungsgästen viele, die an dem lauen Frühlingsabend von der Musik eher zufällig in die Steinstraße gelockt wurden. Um 20.30 Uhr, als „sehr, sehr viele Menschen da waren“, seien die Veranstalter „schon ordentlich ins Schwitzen“ gekommen, erzählt Heinze. „Es war gut, dass die Polizei die Veranstaltung nur unterbrochen und nicht abgebrochen hat.“ So habe man anschließend den Abend wie geplant mit den Betty Ford Boys, Heinzes persönlichem Highlight, beenden können.

Was den Hotel-Central-Machern wichtig ist zu betonen: „Alles ist komplett friedlich geblieben. Hier haben ganz unterschiedliche Menschen miteinander gefeiert. So bunt und divers, wie es in Stuttgart selten ist.“ Als Abschied vom 1. Stock sei es „ein fantastischer Abend“ gewesen. Und auch ein Zeichen an viele junge Künstlerinnen und Künstler: „Bleibt hier, macht euer Ding hier. Stuttgart kann – das ist positiv gemeint - ganz anders sein.“

Das Stuttgarter Hip-Hop-Kollektiv selbst zeigte sich in einer Instagram-Story ebenfalls überwältigt: „Freitag war abgefahren. Wir mussten erstmal runterfahren.“ Videoschnipsel von der Steinstraße schafften es auch ins neue Musikvideo zum Song „Stuttgart (Shutdown)“, das die Jungen Arbeiter am Wochenende veröffentlichten.

Weitere Themen

Wetterumschwung in Stuttgart: Regen ab Dienstag – Hoffnung auf trockenes Frühlingsfest-Wochenende?

Wetterumschwung in Stuttgart Regen ab Dienstag – Hoffnung auf trockenes Frühlingsfest-Wochenende?

Ein Wetterumschwung bringt ab Dienstag Regen nach Stuttgart. Nach einem sonnigen Wochenende ziehen Schauer und Gewitter auf. Doch wie sieht es zum Frühlingsfest aus?
Von Rainer Roth

Einsatz in Stuttgart Polizei begründet Einschreiten bei Party

Wegen der Gefahren, die bei dem großen Andrang am Freitagabend bestanden, habe man die Party an der Steinstraße unterbrechen müssen. Was war erlaubt, was gefährlich?
Von Christine Bilger und Theresa Schäfer
Spitzenreiter im Südwesten: So viele Einkommensmillionäre leben in Stuttgart

Spitzenreiter im Südwesten So viele Einkommensmillionäre leben in Stuttgart

Tausende Menschen in Baden-Württemberg verdienen jedes Jahr eine Million Euro – und sogar noch mehr. Die Zahl wächst – und in Stuttgart leben besonders viele Großverdiener.
Metalldiebe in Stuttgart: Diebe am Werk: Der Stadtbahn fehlen 1,2 Kilometer Kupferkabel

Metalldiebe in Stuttgart Diebe am Werk: Der Stadtbahn fehlen 1,2 Kilometer Kupferkabel

Metalldiebe machen vor nichts halt: Auf der Tunnelstrecke zwischen Weinsteige und Bopser verschwinden Kupferkabel im Wert von 12.000 Euro.
Von Wolf-Dieter Obst
Unfall in Stuttgart: Schreck für Restaurant-Besucher – Auto fährt gegen Eingangstür von KFC

Unfall in Stuttgart Schreck für Restaurant-Besucher – Auto fährt gegen Eingangstür von KFC

Ein Mann verwechselt vermutlich Gas und Bremse und fährt mit seinem Mercedes gegen die Eingangstür einer KFC-Filiale in Stuttgart. Das ist bislang bekannt.
Von Christine Bilger
Weissenhof-Anwohner in Sorge: Zur Bauaustellung 2027 in Stuttgart Blick ins Schlafzimmer?

Weissenhof-Anwohner in Sorge Zur Bauaustellung 2027 in Stuttgart Blick ins Schlafzimmer?

Zum 100. Geburtstag der Weissenhofsiedlung auf dem Killesberg startet 2027 die Internationale Bauausstellung (IBA). Nicht alle Bewohner sind begeistert.
Von Konstantin Schwarz
Kinder im Stuttgarter Zoo verletzt: Rätselhafte Angriffe in der Wilhelma: Nachttierbereich bleibt geschlossen

Kinder im Stuttgarter Zoo verletzt Rätselhafte Angriffe in der Wilhelma: Nachttierbereich bleibt geschlossen

Im beliebten Stuttgarter Zoo Wilhelma werden zwei Kinder auf rätselhafte Weise verletzt. Die Polizei geht von Angriffen aus. Die Wilhelma geht zunächst auf Nummer sicher.
Vielfältige zeitgenössiche Kunst auf der ARTe Kunstmesse Stuttgart.

ARTe Kunstmesse Stuttgart Zeitgenössische Kunst im Römerkastell Stuttgart

Die ARTe Kunstmesse Stuttgart präsentiert im Mai auf 1500 Quadratmetern im Römerkastell erneut Gegenwartskunst von rund 80 Ausstellerinnen und Ausstellern.
Johanneskirche in Stuttgart: Schönstes Foto gesucht – stimmen Sie hier ab!

Voting zum 150. Jubiläum Schönstes Foto von Stuttgarts Johanneskirche gesucht – stimmen Sie hier ab!

Die Kirche am Feuersee im Stuttgarter Westen feiert ihr 150. Jubiläum. Zu diesem Anlass haben unsere Leser zahlreiche Fotos eingeschickt. Voten Sie hier für Ihren Favoriten!
Von Sebastian Winter
Verkehr in Stuttgart: Krankenhaus fordert mehr Tempo bei Seilbahn

Verkehr in Stuttgart Krankenhaus fordert mehr Tempo bei Seilbahn

Das Robert Bosch Krankenhaus auf dem Burgholzhof hat ein Verkehrsproblem. Klinikchef Mark Dominik Alscher dringt auf eine rasche Lösung – etwa als Seilbahn zum Pragsattel.
Von Christian Milankovic
Weitere Artikel zu Stuttgart Polizei Auto
 
 