Die Polizei wird wegen eines Beziehungsstreits in ein Mehrfamilienhaus in den Stuttgarter Süden gerufen. Als sich die Beamten im Treppenhaus befinden, eskaliert die Situation.

Matthias Kapaun 03.10.2024 - 08:40 Uhr

Ein Polizist hat in der Nacht zum Donnerstag bei einem Einsatz in der Immenhofer Straße in Stuttgart-Süd eine 20 Jahre alte Frau angeschossen, nachdem diese die Beamten mit einem Messer bedroht hatte. Vorangegangen war offenbar ein Beziehungsstreit.