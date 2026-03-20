Gleich zwei Vorfälle haben am Freitag den Verkehr im Schattenring in Stuttgart beeinträchtigt. Ein Auffahrunfall und ein liegen gebliebenes Fahrzeug sorgten für Behinderungen.

Julia Hawener 20.03.2026 - 15:05 Uhr

Ein Auffahrunfall und ein Pannenfahrzeug haben am Freitagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen am Schattenring in Stuttgart geführt. Gegen 13.45 Uhr fuhr zwischen dem Schattenring und dem Dreieck Wildpark ein Auto auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf, wie eine Sprecherin des zuständigen Polizeipräsidiums auf Nachfrage mitteilte.