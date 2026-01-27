Erzieherinnen hatten erst einen Stromausfall in mehreren Räumen bemerkt, dann Rauch. Sie flohen mit den Kindern ins Freie. Jetzt sind Heizlüfter in den Fokus geraten.
27.01.2026 - 17:19 Uhr
Eine Rauchentwicklung hat im städtischen Kinderhaus Helme Heine in Unteraichen am Donnerstag für Aufregung gesorgt. Kurz nach 13 Uhr rückten die Rettungs- und Einsatzkräfte an den Birkacher Weg aus, nachdem der Brand eines Elektrokastens gemeldet worden war. Laut Polizei dürfte der Rauch durch einen technischen Defekt an einer Sicherung im Schaltschrank verursacht worden sein.