3200 Anwohnerinnen und Anwohner müssen am Wochenende wegen einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ihre Wohnungen verlassen.
18.10.2025 - 08:00 Uhr
Der Sonntag ist nichts für Langschläfer – zumindest am Ortsrand von Weilimdorf. Um 9 Uhr müssen rund 3200 Anwohnende ihre Wohnungen verlassen, weil in der Nähe eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg liegen soll. Weil diese am Sonntag geborgen und unschädlich gemacht werden soll, wird ein Sicherheitsbereich um die Fundstelle evakuiert – für den Fall, dass es zu einer Detonation kommen könnte. Denn mitunter müssen derlei Bomben auch kontrolliert gesprengt werden, wenn eine Entschärfung nicht mehr möglich ist.