Auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Winnenden hantiert ein Mann mit einer Schusswaffe – und bedroht auch mehrere Passanten. Später wird er auch am Bahnhof gesichtet.
27.08.2025 - 10:39 Uhr
Es war am Dienstagabend um kurz nach 22 Uhr, als ein Notruf bei der Polizei einging. Zeugen berichteten, dass ein Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Waiblinger Straße in Winnenenden (Rems-Murr-Kreis) mit einer Schusswaffe hantiere. Die Waffe habe er mehrfach auf seinen Kopf, aber auch auf Passanten gerichtet.