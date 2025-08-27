Auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Winnenden hantiert ein Mann mit einer Schusswaffe – und bedroht auch mehrere Passanten. Später wird er auch am Bahnhof gesichtet.

Es war am Dienstagabend um kurz nach 22 Uhr, als ein Notruf bei der Polizei einging. Zeugen berichteten, dass ein Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Waiblinger Straße in Winnenenden (Rems-Murr-Kreis) mit einer Schusswaffe hantiere. Die Waffe habe er mehrfach auf seinen Kopf, aber auch auf Passanten gerichtet.

Als die Polizei beim Supermarkt eintraf, war der Mann jedoch bereits geflohen. Um kurz nach Mitternacht meldete sich dann ein weiterer Zeuge. Er gab an, dass sich in einem Bus am Winnender Bahnhof ein Mann mit einer Schusswaffe befinde.

Die Polizisten finden die Schreckschusspistole am Bahnhof

Am Bahnhof stießen die Beamten auf den Gesuchten. Da die Waffe, bei der es sich um eine Schreckschusspistole handelte, neben dem Mann lag, konnte diese laut der Polizei schnell gesichert werden.

Da der 32-jährige Mann sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Spezialklinik eingeliefert – er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. sas