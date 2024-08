Einsatz in Winnenden

Weil ein Patient sehr aggressiv gegenüber dem Klinikpersonal ist, eilen Polizisten zur Hilfe ins Zentrum für Psychiatrie. Ein Beamter wird bei dem Einsatz so schwer verletzt, dass er seinen Dienst nicht fortsetzen kann.

her 13.08.2024 - 16:18 Uhr

Zu einem Unterstützungseinsatz sind am Samstagabend Polizeibeamte in das Zentrum für Psychiatrie geeilt. Grund war ein Patient, der sehr aggressiv gegenüber dem Klinikpersonal war. „Der Patient stellte sich auch in Kampfhaltung den Polizeibeamten gegenüber und war auf Zureden unkooperativ“, erklärt ein Polizeisprecher.