red/dpa/lsw 16.12.2025 - 14:36 Uhr

Wegen Hinweisen auf Anschlagspläne hat das Landeskriminalamt Baden-Württemberg die Wohnung eines mutmaßlichen IS-Anhängers in Karlsruhe durchsucht. Der 22-jährige Syrer stehe in Verdacht, mit der Terrororganisation „Islamischer Staat“ in Verbindung zu stehen und sich im Umgang mit Sprengstoffen oder Sprengvorrichtungen unterweisen zu lassen, um einen Anschlag zu begehen, teilten die Ermittler mit.