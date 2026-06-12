Pendler im Raum Stuttgart betroffen Nächtliche Zugausfälle wegen Bauarbeiten
Nach der einwöchigen Vollsperrung der Bahnstrecke zwischen Schorndorf und Waiblingen stehen weitere Einschränkungen an.
Nach der einwöchigen Vollsperrung der Bahnstrecke zwischen Schorndorf und Waiblingen stehen weitere Einschränkungen an.
Endlich rollen die Bahnen wieder – nach der Vollsperrung der Strecke zwischen Schorndorf und Waiblingen in der vergangenen Woche sind viele erleichtert. Am Schorndorfer Bahnhof gab es in der Zeit Vorarbeiten für die Rundummodernisierung, die ab Mitte September ansteht. Und es stehen bereits weitere Bauarbeiten an, sodass auf Fahrgäste wieder Einschränkungen zukommen.