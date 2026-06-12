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  6. Nächtliche Zugausfälle wegen Bauarbeiten

Pendler im Raum Stuttgart betroffen Nächtliche Zugausfälle wegen Bauarbeiten

Pendler im Raum Stuttgart betroffen: Nächtliche Zugausfälle wegen Bauarbeiten
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Die S2 fährt wieder, doch bald gibt es erneut Zugausfälle (Symbolfoto). Foto: Jens Büttner/dpa

Nach der einwöchigen Vollsperrung der Bahnstrecke zwischen Schorndorf und Waiblingen stehen weitere Einschränkungen an.

Rems-Murr: Eva Schäfer (esc)

Endlich rollen die Bahnen wieder – nach der Vollsperrung der Strecke zwischen Schorndorf und Waiblingen in der vergangenen Woche sind viele erleichtert. Am Schorndorfer Bahnhof gab es in der Zeit Vorarbeiten für die Rundummodernisierung, die ab Mitte September ansteht. Und es stehen bereits weitere Bauarbeiten an, sodass auf Fahrgäste wieder Einschränkungen zukommen.

 

Wie der VVS mitteilt, gibt es wegen Bauarbeiten erneut Fahrplanänderungen. Allerdings sind diese nur nachts und in den Abendstunden: Am 18./19. Juni fallen Züge in der Zeit von circa 22 bis 5 Uhr beim RE1 und MEX13 zwischen Schorndorf und Stuttgarter Hauptbahnhof aus. Außerdem gibt es von circa 22 bis 2 Uhr Zugausfälle bei der S2 zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt sowie der S3 zwischen Waiblingen und Vaihingen beziehungsweise Flughafen/Messe. Es fahren Ersatzbusse zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt.

Es wird wieder ein Ersatzverkehr eingerichtet

In der Nacht vom 19. auf den 20. Juni geht es mit ähnlichen Einschränkungen weiter: Dann fallen von etwa 22 bis 5 Uhr Züge beim RE1 und MEX13 zwischen Schorndorf und Stuttgarter Hauptbahnhof aus. „Die Züge des Nachtverkehrs entfallen zwischen Lorch und Stuttgart Hbf“, teilt der VVS mit. Es werde ein Schienenersatzverkehr zwischen Lorch und Stuttgarter Hauptbahnhof sowie zwischen Schorndorf und Lorch eingerichtet. Zudem sind von etwa 22 bis 5 Uhr Zugausfälle der S2 zwischen Schorndorf und Waiblingen geplant. Daher würden halbstündlich Ersatzbusse zwischen Schorndorf und Waiblingen rollen.

Der Takt wird außerdem ausgedünnt. Grund sind Instandhaltungsmaßnahmen im Raum Bad Cannstatt/Untertürkheim vom 15. bis 20. Juni. Jeweils von etwa 17 bis 21 Uhr fahren die Linien S2, S3 und S1 dann nur alle 30 Minuten.

Die Linien S2 und S3 halten zudem am 15./16. Juni von 22 bis 2 Uhr in Richtung Waiblingen nicht an der Nürnberger Straße und am Sommerrain. Es wird empfohlen, zunächst nach Fellbach zu fahren und dann einen Zug der Gegenrichtung zu nehmen oder aber die Stadtbahnlinien U1 bis Nürnberger Straße beziehungsweise U2 bis zur Haltestelle Obere Ziegelei zu nutzen.

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