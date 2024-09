In dieser Woche sind auch in Stuttgart die Erstklässler eingeschult worden, an den 69 öffentlichen Grundschulen 4660 Mädchen und Jungen. An der Möhringer Fasanenhofschule waren es 103 Kinder, so viele wie noch nie.

Mathias Bury 13.09.2024 - 16:40 Uhr

„Willkommen in der Fasanenhofschule“ steht Buchstabe für Buchstabe auf bunten Wimpeln am Eingang. Auf einer Tafel am Eingang zur Turnhalle ist zu lesen: „Mein erster Schultag“. Hier stellen sich einige Eltern mit ihren Kindern hin und machen ein Foto zur Erinnerung an diesem Tag.