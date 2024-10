Freie Natur statt heimeliger Coach, klare Bergluft statt Abgase, himmlische Ruhe statt irdischer Betriebsamkeit: Von solchen Idyllen fernab von Sorgen und Stress träumen wohl viele zivilisationsgeplagte Städter. Doch nur wenige leben diesen Traum – für ein paar Jahre, manche sogar für den Rest ihres Lebens.

Markus Brauer 26.10.2024 - 07:48 Uhr

Kuriose Feiertage: Am 29. Oktober wird in den USA der National Hermit Day - der Tag des Einsiedlers - begangen. Im liturgischer Regionalkalender der katholischen Kirche in Irland ist der 29. Oktober ein nicht gebotener Gedenktag für Saint Colman mac Duag (560-632 n. Chr.). Colman wurde in Cork als Sohn des Keltenhäuptlings Duac geboren – daher auch der gälische Namenszusatz mac Duach.