CDU, Freie Wähler und FDP im Göppinger Kreistag beantragen, an einigen Stellen weniger einzusparen. Rathauschefs warnen in einem Brandbrief vor den Folgen der Kürzungen.
26.11.2025 - 06:07 Uhr
In die Diskussion um den Sparhaushalt des Landkreises ist noch einmal Bewegung gekommen: Die Fraktionen von CDU, Freien Wählern (FW) und FDP haben sich auf eine gemeinsame Paketlösung zum Etat 2026 verständigt. So sollen bei einigen Angeboten die Zuschüsse nicht komplett gestrichen werden. Grüne und SPD fordern hingegen weitergehende Änderungen an den Sparplänen von Landrat Markus Möller (CDU). Und vier Rathauschefs wenden sich in einem offenen Brief an Landrat und Kreistag und warnen vor den Folgen des Sparkurses.