Das Spiel zwischen Qarabag Agdam und Eintracht Frankfurt findet im Tofik-Bakhramov-Stadion in Baku statt. Der Anpfiff erfolgt um 18:45 Uhr. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, können das Spiel auch live im TV und Stream verfolgen.

Teams : Qarabag Agdam, Eintracht Frankfurt

: Qarabag Agdam, Eintracht Frankfurt Wettbewerb : UEFA Champions League 2025/26, Ligaphase, 7. Spieltag

: UEFA Champions League 2025/26, Ligaphase, 7. Spieltag Datum und Uhrzeit : 21.01.2025, 18:45 Uhr

: 21.01.2025, 18:45 Uhr Stadion/Spielort: Tofik-Bakhramov-Stadion, Baku

Qarabag Agdam gegen Eintracht Frankurt heute im TV

In Deutschland wird das CL-Spiel zwischen Qarabag Agdam und Eintracht Frankfurt leider nicht im Free-TV übertragen. Die TV-Rechte für die Live-Übertragung der Champions League teilen sich die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime Video. Während Amazon-Kunden in der Ligaphase jeden Dienstag das Topspiel schauen können, sind alle anderen Begegnungen bei DAZN zu sehen. Die Konferenzen überträgt ebenfalls DAZN – am Dienstag jedoch ohne das Topspiel. Die Übertragung des Spiels Qarabag Agdam gegen Eintracht Frankfurt startet bei DAZN auf dem linearen TV-Sender DAZN 1 um 18:40 Uhr. Auf DAZN 2 kann das Frankfurt-Spiel in Baku auch in der Konferenz geschaut werden.

Hier läuft die Champions League im Free-TV

Das ZDF bleibt eine feste Adresse am Mittwochabend. Dann läuft im Free-TV ab 23.00 Uhr „sportstudio UEFA Champions League“ mit ausführlichen Zusammenfassungen der Partien. Die nächste Ausgabe steht am Mittwoch, 21. Januar 2026, 23.00 Uhr, auf dem ZDF-Programm. Fernsehzuschauer bekommen dann in der 60-minütigen Show die Highlights der Spiele, mit allen Toren, mit Analysen und Interviews zu sehen. Ein umfassendes Angebot mit Highlights und Zusammenfassungen finden Fußballfans auch auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de.