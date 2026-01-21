Am heutigen Mittwoch gastiert Eintracht Frankfurt in der Ligaphase der UEFA Champions League bei Qarabag Agdam. Welcher Sender überträgt live im Stream und TV?
Am heutigen Mittwoch, dem 21. Januar 2026, trifft Eintracht Frankfurt in der Champions League auf Qarabag Agdam. Für die Eintracht geht es im frühen Abendspiel der Königsklasse um alles. Im Gastspiel bei Karabach Agdam in Aserbaidschan ist ein Sieg Pflicht, ansonsten ist der Einzug in die Playoffs nur noch schwer zu realisieren. Nach der Trennung von Dino Toppmöller wird Interimstrainer Dennis Schmitt auf der Eintracht-Bank Platz nehmen.