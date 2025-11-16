Großbritanniens sozialdemokratische Regierung plant die «umfassendste Änderung des Asylsystems seit Jahrzehnten». Wer Gesetze bricht oder arbeiten kann und es nicht tut, soll kein Geld mehr bekommen.
16.11.2025 - 02:42 Uhr
London - Großbritanniens sozialdemokratische Regierung will die Asylgesetze des Landes drastisch verschärfen. In einem Zeitungsinterview kündigte Innenministerin Shabana Mahmood eine Rede im Unterhaus des Parlaments am Montag an, bei der sie Reformpläne zur "umfassendsten Änderung des Asylsystems seit Jahrzehnten" vorstellen werde. Damit stellt sie sich gegen Abgeordnete des linken Labour-Flügels, die einen Rechtsruck ihrer innenpolitisch unter großem Druck stehenden Partei befürchten.