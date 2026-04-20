Der naturwissenschaftliche Bereich an der Herrenberger Schule ist in großem Stil saniert und erweitert worden. Damit soll nun ein zeitgemäßer Unterricht gewährleistet sein.
20.04.2026 - 13:02 Uhr
Mit einem feierlichen Festakt hat die Stadt Herrenberg jetzt den umfassend sanierten und erweiterten naturwissenschaftlichen Gebäudeteil des Andreae-Gymnasiums eingeweiht. Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit stehen der Schulgemeinschaft nun hochmoderne Räume für Unterricht, Forschung und kreatives Arbeiten zur Verfügung. Rund 13,2 Millionen Euro hat die Stadt in die Zukunft des Bildungsstandorts aus den 1970er Jahren investiert.