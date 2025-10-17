In einem neuen Labor in Marbach (Kreis Ludwigsburg) können Schüler mit dem zukunftsträchtigen Gas experimentieren. Die Finanzierung war ein Kraftakt. Zur Einweihung kam hoher Besuch.
17.10.2025 - 17:30 Uhr
Fast schon filmreif inszeniert war der Moment, als das neue Wasserstofflabor am Freitag auf dem Marbacher Schulcampus in Gang gesetzt wurde. Das Publikum im voll besetzten Festzelt konnte auf einer großen Leinwand verfolgen, wie Bernd Waser vom örtlichen Solarverein um exakt 12.16 Uhr den Startknopf am Rechner drückte. Sekunden später ließ sich an einem Diagramm ablesen, dass die Produktion des wertvollen und zukunftsträchtigen Gases begonnen hatte.