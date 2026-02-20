Die Activ-Group aus dem oberschwäbischen Schemmerhofen hat das Stern-Center in Sindelfingen erworben, wie das Unternehmen am Freitagmittag mitgeteilt hat. Man plane, „das Stern-Center in Zusammenarbeit mit den Mietern und der Stadt Sindelfingen weiterzuentwickeln und neu zu positionieren“, heißt es in der Pressemitteilung. „Ziel ist es, den heutigen Leerstand zu reduzieren, die Flächen zu ertüchtigen sowie das Angebot auszuweiten und die Aufenthaltsqualität für Kunden zu steigern.“

Die Activ-Group ist die größte Tochter der Unternehmensgruppe Dünkel Holding, deren Ursprung auf das Jahr 1930 zurückgeht. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die Motorworld Group, zu der die Motorworld auf dem Flugfeld Böblingen zählt. Geschäftsführender Gesellschafter der Activ-Immobiliensparte ist Andreas Dünkel, der die Motorworld auf dem Flugfeld einst initiiert hat.

„Wir sehen in dem Objekt ein enormes Potenzial“, erklärt Projektmanager Oliver Möck von der Activ-Group, die bereits zahlreiche Einkaufszentren weiterentwickelt hat. Dass mehr als 1000 Pkw-Stellplätze zur Verfügung stünden und das Center direkt am Busbahnhof von Sindelfingen liege, seien gute Bedingungen für Mieter und Kunden. Aktuell befinden sich rund 50 Mieter im Center. Zu den Ankermietern gehören unter anderem Action, C&A, CinemaxX, KiK und Woolworth.

Dass es aber auch einigen Leerstand gibt, dürfte den neuen Eigentümern bekannt sein. Insgesamt verfügt das Stern-Center über Mietflächen von rund 33 000 Quadratmetern, wovon derzeit noch rund 10 700 Qudratmeter verfügbar sind. Die Aktiv-Group plant, insbesondere in den Bereichen Gastronomie und Verpflegungsmöglichkeiten, Dienstleistungen wie Friseur oder Blumenladen, Popup-Stores sowie Freizeit- und Entertainment das Angebot auszubauen.

„Das Stern Center ist ein beliebter Treffpunkt und eines der Schlüsselprojekte in unserer Innenstadt“, sagt Markus Kleemann, Oberbürgermeister der Stadt Sindelfingen. „Strategisch wichtig zwischen dem Mobilitätspunkt und dem Post-VoBa-Areal gelegen, spielt es eine zentrale Rolle für die positive Weiterentwicklung unserer Innenstadt.“ Mit dem Erwerb durch die erfahrene Activ-Group würden sich nun vielfältige Chancen eröffnen, das Center nachhaltig aufzuwerten, das Angebot zu erweitern und die Aufenthaltsqualität für Bürgerinnen und Bürger spürbar zu steigern.