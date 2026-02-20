Eigentümerwechsel beim Stern-Center in Sindelfingen. Die Aktiv-Group hat das Einkaufszentrum am Busbahnhof erworben und will es „neu positionieren“.
20.02.2026 - 13:36 Uhr
Die Activ-Group aus dem oberschwäbischen Schemmerhofen hat das Stern-Center in Sindelfingen erworben, wie das Unternehmen am Freitagmittag mitgeteilt hat. Man plane, „das Stern-Center in Zusammenarbeit mit den Mietern und der Stadt Sindelfingen weiterzuentwickeln und neu zu positionieren“, heißt es in der Pressemitteilung. „Ziel ist es, den heutigen Leerstand zu reduzieren, die Flächen zu ertüchtigen sowie das Angebot auszuweiten und die Aufenthaltsqualität für Kunden zu steigern.“