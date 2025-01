Der Umzug ist fast geschafft: Am 1. Februar macht der Weltladen in Bernhausen an einem neuen Standort auf. Auch im Degerlocher Weltladen gibt es Veränderungen.

Caroline Holowiecki 30.01.2025 - 14:46 Uhr

Die meisten Lebensmittel sind schon eingeräumt, die Regale und Tische stehen großteils, aber der Berg von großen Kisten trügt nicht. Hier gibt es noch jede Menge zu tun. Der Weltladen in Filderstadt zieht aktuell um, von der Rosenstraße in Bernhausen direkt an die dortige Fußgängerzone, und wie das eben so ist bei Umzügen: Die Arbeit wird irgendwie nicht weniger. Zuletzt haben sich verschiedene Handwerksarbeiten verzögert. Manche Tätigkeiten mussten zurückgestellt werden. „Man plant Dinge, und es kommt anders“, sagt Ulrike Pfab und schaut sich zwischen den vielen Boxen um. Ihr Blick ist aber keinesfalls verzagt. Aus ihm spricht vielmehr Vorfreude. „Wir sind der Meinung: Das wird ein Quantensprung für den Weltladen.“