Die Handelskette Saturn verschwindet aus immer mehr Innenstädten. Standorte werden in MediaMarkt-Filialen umgewandelt. Hält der neue Mehrheitseigner JD.com an beiden Marken fest?
12.01.2026 - 04:00 Uhr
Düsseldorf - Das Filialnetz der Elektronikmarktkette Saturn wird auch nach der geplanten Übernahme durch den chinesischen Onlinehändler JD.com schrumpfen. Weitere Standorte sollen schließen und in MediaMarkt-Filialen umgewandelt werden. Das bestätigte eine Sprecherin des Mutterkonzerns Ceconomy der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage. Dennoch möchte man an beiden Marken festhalten.