Mehrere Vermieter haben im April beklagt, dass der Warenhauskonzern seine Mieten nicht oder nur teilweise zahlt. Galeria gelobte Besserung, das Problem besteht jedoch fort.
29.05.2026 - 12:54 Uhr
Berlin/Düsseldorf - Die Warenhauskette Galeria ist bei den Mietzahlungen für einzelne Filialen immer noch in Verzug. Betroffen ist unter anderem der Standort am Berliner Alexanderplatz. "Die Miete für April und auch für März wurde noch nicht voll gezahlt, die Miete für Mai ist Galeria nach wie vor säumig", sagte ein Sprecher von Commerz Real, dem Eigentümer der Immobilie. Man bemühe sich um eine Lösung, sondiere aber auch Alternativen.