Einzelhandel im Advent Wird beim Weihnachtseinkauf gespart? Händler geben Auskunft
Was sagen Geschäftsinhaber aus Fellbach und Winnenden zum Weihnachtsgeschäft? Bei der Dubai-Schokolade nimmt der Hype ab.
Bei diesem Weihnachtsbaum muss sich keiner Gedanken um einen aufwendigen Transport machen. Der kleine rosafarbene Hingucker thront oben auf dem Tisch im „Lieblingsstück“ im Fellbacher Oberdorf in der Hinteren Straße 32. Den kleinen Laden führt Meike Briando bereits fünf Jahre, sie hat damals mitten in der Coronazeit den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt.