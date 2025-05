Manches Produkt steht bereits nicht mehr im Regal, das Team der dm-Drogerie in Degerloch sitzt quasi auf gepackten Koffern. Die Filiale, die sich seit nahezu 25 Jahren an der Epplestraße befindet, wird umziehen. Bereits am 2. Juni wird der Markt am neuen Standort eröffnen, nämlich an der Löffelstraße im Berolina-Haus. Das ist nur wenige Schritte von der aktuellen Filiale entfernt. Dort war schon seit langer Zeit umgebaut worden, und eigentlich war der Umzug bereits für Ende vorigen Jahres angekündigt gewesen, nun, ein gutes halbes Jahr später, wird er vollzogen. „Es gab erhebliche Verzögerungen bei der Erteilung der Baugenehmigung. Diese wurde erst Ende 2024 erteilt, sodass eine Eröffnung erst jetzt möglich ist“, erklärt Karin Knapp, die Gebietsverantwortliche von dm. Eine Investitionssumme nennt sie indes nicht.

Der neue Markt hat rund 710 Quadratmeter

Mit dem Umzug gehen allerhand Veränderungen einher. Die offensichtlichste: Der Markt verdoppelt seine Fläche nahezu, nämlich von 384 auf rund 710 Quadratmeter. Karin Knapp kündigt unter anderem ein neues Ladendesign an und einen sogenannten Beauty-Inspirationstisch, außerdem Selbstbedienungskassen und eine Abholstation, wie sie auch schon im aktuellen Markt vorhanden sind. Der Fotobereich soll größer und mit Mobiliar in Holzoptik aufgewertet werden. „Außerdem bieten wir ein erweitertes Babysortiment an“, sagt sie. Die jetzige Fläche an der Epplestraße soll auch nicht leer bleiben. „Wir haben die Fläche so lange untervermietet, bis unser Mietvertrag endet. Nach erfolgreichem Umzug übergeben wir die Fläche schnellstmöglich an den Untermieter Tedi“, sagt Karin Knapp. Dieses Unternehmen ist bereits in Degerloch vertreten, und zwar an der Löffelstraße. Es gibt also quasi einen fliegenden Standortwechsel.

Aktuell gibt es 20 dm-Filialen in Stuttgart

Die Drogeriekette dm ist in Stuttgart aktuell mit 20 Filialen vertreten, die über verschiedene Bezirke verteilt sind. Karin Knapp sagt: „Wir sind stets auf der Suche nach geeigneten Standorten, die unseren und den Ansprüchen unserer Kundinnen und Kunden gerecht werden und unser Marktnetz sinnvoll erweitern.“ Der Markt an der Kronprinzstraße werde Ende Juli schließen und umgebaut werden. „Wir freuen uns, diesen am 23. September 2025 wiederzueröffnen.“