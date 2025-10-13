Das Modehaus Raithle mit Stammsitz in Winterbach hat ein zweites Geschäft im Fellbacher Oberdorf eröfnnet. Der Fashion-Einkauf habe viel mit Emotion zu tun, so der Firmeninhaber.
Damenbekleidung anstatt Bankgeschäfte, Stoffwechsel anstatt Sparkasse – der Versuch, den Hans-Jörg Raithle im Mai in den ehemaligen Räumen der Kreissparkassen-Filiale in der Hinteren Straße 29 in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) mit einem Pop-up-Store gestartet hat, ist gelungen. Zum Monatsanfang und punktgenau zum verkaufsoffenen Sonntag am Fellbacher Herbst etablierte sich das inhabergeführte Modegeschäft Raithle mit Stammsitz in Winterbach definitiv mit einem weiteren Geschäft in der Kappelbergstadt. Es heißt Stoffwechsel und befindet sich dort, wo bis vor wenigen Monaten Sparbüchle anstatt sportliche Mode über den Tresen gingen.