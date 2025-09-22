Millionen fließen ins Rems-Murr-Center neben dem Schwabenlandtower in Fellbach: Geschäfte wie Rewe und dm-Markt werden modernisiert – auch der Parkplatz erhält ein neues Gesicht.
22.09.2025 - 14:46 Uhr
Bagger und Bauarbeiter beherrschen derzeit einen großen Teil des Parkplatzes vor dem Rems-Murr-Center in Fellbach, gleich neben dem Schwabenlandtower. Schon seit Jahren ist eine bauliche Veränderung vorgesehen, die sich aber immer wieder verzögert hat. „Es war eine schwere Geburt“, sagt Sebastian Aupperle, der Inhaber des dortigen Rewe-Markts, der durch die rund zwei Millionen Euro teure Umgestaltung auf eine wesentliche Verbesserung der Verkehrssituation auf dem Platz und eine erleichterte Ausfahrt auf die Eberhardstraße hofft.