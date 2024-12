An der Eingangstüre des Geschäfts in der Fellbacher Wohncity informiert ein großes Plakat über das Aus des Ladens: „Nach vielen schönen Jahren möchten wir Ihnen mitteilen, dass unser Laden seine Türen schließt. Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, und wir bedanken uns von Herzen für Ihre Treue.“

Das Aus des Fachgeschäfts mit hochwertiger Elektronik aus zweiter Hand wird von vielen bedauert. Es ist ein Verlust für den Handel und den Einkaufsstandort in Fellbach. „Wenn ein solches qualitätvolles Geschäft schließt, ist das immer ein Schlag für den Standort“, sagt die Sprecherin der Werbegemeinschaft nördliche Bahnhofstraße, Sonja Zielke. „Zumal sich das Team des Stores immer sehr engagiert bei Veranstaltungen wie dem Fellbacher Herbst oder Maikäferfest eingebracht und damit auch einen wichtigen Beitrag zur Belebung der Innenstadt geboten hat“. Der Verlust des Geschäfts zeige auch, wie wichtig es sei, den stationären Handel wahrzunehmen.

Die Verkaufsfläche betrug in Fellbach rund 120 Quadratmeter. Second IT mit seinem Hauptsitz in Schwäbisch Hall ist nach eigenen Angaben eines der europaweit führenden Unternehmen, das sich auf revisionssichere und zertifizierte Datenlöschung sowie den Weiterverkauf von gebrauchter IT-Hardware – vom Smartphone bis zum Rechenzentrum – spezialisiert hat. Die Speicher der Geräte werden gelöscht, sie werden gereinigt und wiederaufbereitet. Dadurch soll auch ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden, heißt es auf der Homepage des Unternehmens.

Kurz nach der Eröffnung gab es schwere Einschnitte wegen der Pandemie

Ramona Roessler, die geschäftsführende Gesellschafterin von Second IT, nennt verschiedene Faktoren, die zur Schließung des Fellbacher Geschäfts geführt haben. „Nach reiflicher Überlegung haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, unseren Store in Fellbach zu schließen“, teilt sie mit, „diese Entscheidung fiel uns nicht leicht, doch wirtschaftliche und personelle Gründe machten diesen Schritt unumgänglich. Mit großen Hoffnungen hatten wir den Standort in Fellbach eröffnet. Kurz nach der Eröffnung wurden wir jedoch von der Pandemie überrascht, die den Betrieb stark beeinträchtigte. Der Store musste über längere Zeit geschlossen bleiben. Ob dies der ausschlaggebende Grund für die geringe Akzeptanz des Stores war, können wir nicht sicher sagen.“

Der Standort in Fellbach hat nicht die erwartete Resonanz erreicht

Im Vergleich zu dem Standort in Schwäbisch Hall habe der Fellbacher Store leider nicht die erwartete Resonanz erreichen können. „Dennoch haben wir lange an diesem Standort festgehalten, um ihm eine Chance zur Entwicklung zu geben“, so Roessler . Nun sei man auf der Suche nach einem Nachmieter für die Räumlichkeiten. Man habe viel in den Standort investiert, der Store sei über mehrere Jahre hinweg mit dem Ziel betrieben worden, dass die nachhaltigen Dienstleistungen und das Angebot dort langfristig mehr Zuspruch finden .

„Doch diese Erwartungen erfüllten sich nicht im gewünschten Maße. Gleichzeitig hat sich seit Beginn der Pandemie unser Onlinegeschäft rasant entwickelt. Immer mehr Kundinnen und Kunden haben den Komfort des digitalen Einkaufens für sich entdeckt“, teilt die geschäftsführende Gesellschafterin mit. Dieser starke Zuwachs im E-Commerce habe das Unternehmen zwar in anderen Bereichen gestärkt, habe aber auch dazu geführt, dass Ressourcen und Kapazitäten neu verteilt werden mussten. Die Treue der Kunden bedeute, so Roessler, dem Unternehmen viel – so werden diese eingeladen, Second IT weiterhin über den Standort in Schwäbisch Hall oder online zu besuchen. Infos auch unter second-it.de.