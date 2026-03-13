Einzelhandel in Göppingen Modekette C&A schließt in Göppingen
Das Modehaus in der Bleichstraße wird wohl im Frühsommer schließen. Laut C&A läuft der Mietvertrag aus. Im Agnes könnten betroffene Mitarbeiter eine Zukunft haben.
Das Modehaus in der Bleichstraße wird wohl im Frühsommer schließen. Laut C&A läuft der Mietvertrag aus. Im Agnes könnten betroffene Mitarbeiter eine Zukunft haben.
Die Tage des traditionsreichen Modehauses C&A in der Göppinger Bleichstraße sind gezählt: „Wir können bestätigen, dass der Mietvertrag für unsere Filiale in Göppingen ausläuft und der Standort in diesem Zusammenhang schließen wird“, teilt die Unternehmenssprecherin Claudia Junge auf Anfrage mit. Weitere Informationen, beispielsweise wie viele Mitarbeiter betroffen sind und wann genau die Filiale schließen wird, wollte sie nicht nennen: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns zu vertraulichen Vertragsdetails sowie zu internen Angelegenheiten, darunter auch Mitarbeiterbelange, grundsätzlich nicht äußern.“ Nach Informationen dieser Zeitung soll dem Modehaus in Göppingen voraussichtlich am 30. Juni 2026 die letzte Stunde schlagen, festgezurrt ist dieses Datum aber offenbar noch nicht. Im kommenden Jahr hätte der C&A-Standort in der Bleichstraße seinen 50. Geburtstag gefeiert.