Möbelhaus Grimm zieht um an neuen Standort

Einzelhandel in Göppingen

Das Göppinger Einrichtungshaus Grimm zieht mit einem neuem Konzept auf eine wesentlich kleinere Fläche im Roth-Carrée. Ein Immobilien-Entwickler will das bisherige Gebäude umnutzen. Was bisher bekannt ist.

Arnd Woletz 10.02.2025 - 06:00 Uhr

Der Wandel im östlichen Teil der Göppinger City geht weiter. Im Spätsommer war bekannt geworden, dass die „Wohn- und Teppichgalerie“ in der Geislinger Straße für immer schließt. Nun kündigen die Inhaber des 1909 gegründeten Möbelhauses Grimm in der Mittleren Karlstraße einen Umzug an. Sie werden auf eine deutlich kleinere Fläche im Roth-Carrée wechseln, wo bis vor kurzem eine Tedi-Filiale war.​