Viele Regale sind schon leer. Der Drogeriemarkt Rossmann macht für Umbauarbeiten wochenlang dicht. Installiert werden unter anderem Kassen für den Self-Check-out.
25.09.2025 - 06:00 Uhr
„Jetzt großer Ausverkauf“ klebt beim Drogeriemarkt Rossmann in Kernen auf den Fenstern. Ein Schild vor dem Eingang klärt auf: „Wir bauen um“. Von Freitag an schließt das Geschäft im Teilort Rommelshausen seine Pforten. Die Neueröffnung findet am Samstag, 25. Oktober, statt. Der Grund ist eine umfangreiche Modernisierung des Ladenbilds.