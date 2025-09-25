Viele Regale sind schon leer. Der Drogeriemarkt Rossmann macht für Umbauarbeiten wochenlang dicht. Installiert werden unter anderem Kassen für den Self-Check-out.

„Jetzt großer Ausverkauf“ klebt beim Drogeriemarkt Rossmann in Kernen auf den Fenstern. Ein Schild vor dem Eingang klärt auf: „Wir bauen um“. Von Freitag an schließt das Geschäft im Teilort Rommelshausen seine Pforten. Die Neueröffnung findet am Samstag, 25. Oktober, statt. Der Grund ist eine umfangreiche Modernisierung des Ladenbilds.

So sieht es aktuell in der Filiale in der Karlstraße 23 aus: Die Regale mit Haushaltshelfern, Schreib- und Spielwaren sind bereits komplett leer. Auch die beliebten Fotostationen zeigen nur noch einen schwarzen Bildschirm an. Ab dem Ladenschluss am Donnerstag um 20 Uhr müssen die Kunden für vier Wochen auf ihren Drogeriemarkt verzichten. Seit Mitte September gibt es einen Ausverkauf, auf so gut wie alle Waren wird ein Rabatt von 50 Prozent gewährt.

So sah es am Mittwochnachmittag in der Filiale aus. Foto: Felix Mahler

Eine Sprecherin der Rossmann-Zentrale erklärt: „Durch die stetige Optimierung und Weiterentwicklung unserer Filialen möchten wir unseren Kundinnen und Kunden ein modernes und angenehmes Einkaufserlebnis bieten.“ Das neue Ladenkonzept soll eine deutlich wärmere, buntere und emotionalere Atmosphäre schaffen. „Das Service-Highlight, bestehend aus der Fotowelt und der Abholstation für Click-und-Collect-Bestellungen, schließt die Lücke zwischen Online- und Offline-Welt und erhöht den Komfort vor Ort“, heißt es weiter.

Rossmann setzt auch auf Self-Check-out-Kassen

Die „Highlight-Sortimente“ Kosmetik, Duft, Ideenwelt, Biokost und Baby & Kind werden neu interpretiert und erhalten neue Farben, um „eine Art Ankerpunkt“ für den Kunden darzustellen und für eine bessere Orientierung innerhalb des Sortiments zu sorgen. Dieses soll weiter optimiert werden, insbesondere das Angebot der Bio-Eigenmarke „enerBIO“ werde erheblich erweitert.

Auch das angrenzende Warenangebot soll durch neue Grafiken stilvoll integriert werden. Gedacht wird an einen modular gestalteten Baby- und Kindbereich, den Kinder-Einkaufswägen wird eine neue Einhausung verpasst.

Ein „besonderes Augenmerk“ wird auf den Check-in- und Check-out-Bereich gelegt. Warme Holztöne sollen eine einladende Atmosphäre schaffen. „Zusätzlich werden nach dem Umbau Self-Check-out-Kassen zur Verfügung stehen, an denen Einkäufe selbstständig und unkompliziert gescannt werden können“, kündigt die Rossmann-Sprecherin an. Am Tag der Wiedereröffnung, 25. Oktober, könnten sich Kunden dann auf spezielle Angebote und verschiedene Aktionen freuen.

Kunden können auf die Filiale in Waiblingen ausweichen

Zuletzt kündigt die Presseabteilung an: „Weitere Umbauten im Rems-Murr-Kreis sind Stand jetzt nicht geplant.“ Auf dem Schild vor dem Rossmann in Rommelshausen wird als Alternative für die Zeit der Umbauarbeiten die Filiale in der Bahnhofstraße 5 in Waiblingen empfohlen – eine Strecke von etwa acht bis neun Minuten mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Mit dem Bus dauert es vom einen in den anderen Laden etwa 19 Minuten.

Der Rossmann in Kernen-Rommelshausen von außen Foto: Felix Mahler

Rossmann ist eines der größten Unternehmen Deutschlands mit derzeit über 2300 Filialen, der Umsatz lag im vergangenen Jahr bei nahezu zehn Milliarden Euro. Auch auf ganz Europa bezogen ist sie eine der größten Drogeriemarktketten mit insgesamt aktuell fast 5000 Märkten und mehr als 65.000 Mitarbeitern.