Nach 15 Jahren schließt Dagmar Nennemann ihr Schuhgeschäft im Echterdinger Zentrum. Sie hat das Rentenalter erreicht, dem Handel stellt sie aber auch kein gutes Zeugnis aus.

Caroline Holowiecki 10.09.2024 - 10:21 Uhr

Bevor Dagmar Nennemann am Montagmorgen ihren Laden aufsperrt, rüstet sie sich gedanklich. Eine anstrengende Woche liegt vor ihr. Die nächste. Die Kundschaft hat mittlerweile mitbekommen, dass sie das Schuhgeschäft an der Echterdinger Hauptstraße aufgibt, „Abschiedswochen“ steht groß im Schaufenster. Da wollen viele noch mal gucken und ade sagen. Für Dagmar Nennemann ist der Trubel auch mental fordernd. „Da ist man schon platt“, sagt sie. Aktuell läuft der Ausverkauf. Alles muss raus. Am 31. Oktober, so der Plan, wird sie ihren Laden nach 15 Jahren für immer schließen. „Das Wichtigste ist, noch das Krautfest mitzunehmen. Da kommen auch viele Leute von auswärts.“