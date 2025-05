Neuzugang im Einzelhandel in Leinfelden: Am 31. Mai eröffnet an der Ortsdurchfahrt „Elenas Second Hand“. Mit dem Sortiment liegt die Betreiberin voll im Trend.

Die ersten Teile hängen bereits. In der ehemaligen Spitzweg-Apotheke an der Ortsdurchfahrt in Leinfelden tut sich was. Fleißige Hände renovieren, schmücken und bestücken, bauen Kleiderständer auf und füllen Regale. Es gibt Schuhe, Gürtel, Taschen und jede Menge Kleidung für Frauen und auch Männer. Alles Dinge, die schon mal einer anderen Person gehört haben. Bei „Elenas Second Hand“ bekommt Gutes eine zweite Chance. Am 31. Mai macht das Geschäft auf.

Die Betreiberin ist in der Stadt keine Unbekannte. Maddalena „Elena“ Castaldo hat bis 2024 zwei Jahrzehnte lang die Bäckerei Veit in Leinfelden als Franchise geführt, dann aber aus personellen Gründen aufgehört. Warum jetzt Gebrauchtwaren? „Ich liebe Secondhand“, sagt sie und strahlt. Im ehemaligen Echterdinger Vintage-Laden Pik-As sei sie Stammkundin gewesen. Und nun will es Elena Castaldo eben selbst versuchen.

Lesen Sie auch

Tatkräftige Unterstützung hat die neue Betreiberin bei ihrem Unternehmen. Ihre Freundin und ehemalige Bäckerei-Kollegin Petra Guckes aus Musberg wird bei „Elenas Second Hand“ aushelfen, Hildegard Groß, die einstige Pik-As-Betreiberin, berät im Hintergrund.

Die Neueröffnung kommt zum richtigen Zeitpunkt. Secondhand boomt. Gemäß einer aktuellen Marktanalyse des Handelsverbands Deutschland hat der Umsatz mit gebrauchten Produkten im Online-Handel in Deutschland 2024 bei nahezu zehn Milliarden Euro gelegen; 7,2 Prozent höher als noch 2023. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Demnach haben sich die Erlöse im Online-Vintage-Handel seit 2019 nahezu verdoppelt, damals waren es 5,7 Milliarden Euro gewesen. Im Fokus seien dabei insbesondere Kleidung und Bücher, aber auch Elektronik oder Spielzeug.

Grundsätzlich ist das Phänomen auch im Einzelhandel zu beobachten. In Stuttgart haben in der jüngeren Vergangenheit derart viele Secondhand-Modegeschäfte aufgemacht, dass es schwer ist, überhaupt noch den Überblick zu behalten. Auf der Filderebene muss man zwar etwas suchen, fündig wird man trotzdem. In Bonlanden gibt es zwei beliebte Läden für Kindermode und Spielzeug, nämlich Zappalott und Wunderland. In der Schatztruhe in Bernhausen findet man neben Kleidung auch Haushaltswaren oder Spielsachen. Unweit entfernt, im riesengroßen Lagerhaus von Normen Becker am Rand des Gewerbegebiets, gibt es ebenfalls eine Mode-Abteilung, wobei hier der Fokus klar auf Möbeln liegt. Die gut gefüllte Kleiderkammer des DRK Sielmingen öffnet an jedem zweiten Mittwoch im Monat ab 15 Uhr zum Einkauf. Ganz spezielle Kleider, nämlich Brautmode aus zweiter Hand, gibt es außerdem in Stetten bei „Trau dich“.

In Leinfelden gibt es bereits einen Secondhand-Laden an der Echterdinger Straße, die kleine Boutique Dress 11. Von Konkurrenz will Petra Guckes nicht sprechen. Im Gegenteil. „Das kann sich ergänzen“, sagt sie. Starten will „Elenas Second Hand“ mit Kleidung und Accessoires, Haushaltswaren und Deko. Später sollen noch Kindermode und Spielzeug dazukommen. Ware gibt es genug. „Es gibt viele Fehlkäufe. Die Leute bestellen viel im Internet und wollen es dann wieder loswerden“, sagt Elena Castaldo. Ware nimmt die Echterdingerin nach Terminvereinbarung auf Kommission an. Warum Vintage boomt, dazu hat sie viele Theorien. Etlichen Menschen gehe es um Nachhaltigkeit und auch Individualität und originelle Looks. Sie selbst liebt Secondhand-Geschäfte, weil der Einkauf dort immer ein Abenteuer sei. „Für mich ist es spannend und überraschend.“