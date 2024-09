Mit der langen Einkaufsnacht läutet der Leonberger Stadtteil Eltingen den Herbst ein – bei spätsommerlichen Temperaturen am Freitagabend.

Zahlreiche Menschen bummeln durch die Straßen und die Partyzonen der teilnehmenden Händler und Handwerker. In und vor den Geschäften wird bis 22 Uhr geshoppt und gefeiert. Man trifft Bekannte, macht Schnäppchen und genießt kühle Drinks. Überall haben sich die Geschäftsleute etwas Besonderes einfallen lassen und zeigen, was in diesem Herbst angesagt ist.

Noch scheint die Sonne: Sonnenbrillen sind noch immer der Verkaufsschlager bei Optik Fassl. Foto: Simon Granville

Eine Chance für Unternehmen, sich zu präsentieren

„Heute war von Anfang an bei uns viel los, die Stimmung ist super“, fasst die Optik-Fassl-Inhaberin Sabine Frederking ihre Eindrücke zusammen. Bei ihr stehen passend zum Altweibersommer Sonnenbrillen im Mittelpunkt des Abends. Wer möchte, kann sich von der Friseurmeisterin Susanne Lang aus Heimsheim stylen lassen, bevor es dann mit der neuen Sonnenbrille zur Fotobox geht. Die Gäste genießen italienische Livemusik und trinken Moscow-Mules im schicken Kupferbecher. „Wir wollen mit der Aktion zeigen, dass in Eltingen etwas los ist, dass das Handwerk hier etwas bewegt und wir zusammenhalten. Und wir wollen den Kunden etwas zurückgeben“, begründet Sabine Frederking die Motivation der Geschäftsleute für das Event, das in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfindet.

Was trägt der modische Herr in diesem Herbst? Bei Wibbel wird klar: Lässigkeit ist angesagt. Foto: Simon Granville

Ein weiterer echter Party- und Einkaufs- Hotspot ist das Herrenbekleidungsgeschäft Wibbel. Bei Häppchen und einer mobilen Cocktailbar kommt die Stimmung an diesem langen Einkaufsabend auf ihren Höhepunkt. Aber es geht nicht nur um die Geselligkeit. Zum Saisonausklang bietet Inhaber Marc Schmidt die Sommerware zum halben Preis an. „Noch haben wir eine gute Auswahl“, sagt Schmidt, der sich über das rege Treiben freut. Aber der Herbst naht. Das zeigen auch die Waren in den Regalen. Gefragt sei ein lässiger Stil mit Hemdjacken statt formellem Jackett. Bequem seien die Jersey-Anzüge in Vollstretch, auch hier sei eine lässige Leichtigkeit angesagt. Dazu passen Sneaker, „die sind sogar für den Bräutigam heutzutage salonfähig“, sagt der Textilfachmann. Für den Bräutigam liege ein grünes Outfit im Trend, aber auch die klassischen Farben Beige, Blau oder Erdtöne sind zu finden. Und, wer hätte es geglaubt, die Bundfaltenhose erlebt ein Comeback.

Auf das Abrollen kommt es an

Bei Leosport kommen die Kunden an diesem Abend gezielt, um sich in Ruhe beraten zu lassen. Besonders Laufschuhe und Regenbekleidung seien stark nachgefragt. „Der Renner sind Schuhe in Rocker-Bauweise, also mit einer sehr robusten, abgerundeten Sohle für ein besseres Laufgefühl, wie ein Schaukelstuhl, englisch Rocker“, berichtet Inhaber Tobias Joos. Sie soll dem Abrollen beim Laufen einen dynamischen Schwung verleihen und so auf Dauer Kräfte einsparen.

Auch bei Schaal werden die Kunden mit Köstlichkeiten angelockt. Foto: Simon Granville

Bei Schaal Bad und Design dient der Abend weniger dem direkten Verkauf als der Kundenpflege. Aktuell steht in den Gesprächen das Thema Heizkosten im Mittelpunkt. „Wir versuchen unsere Kunden bei der Optimierung ihrer Energiekosten zu unterstützen“, beschreibt Geschäftsführer Tilo Krauss eine wichtige Aufgabe seines Handwerks.

Der Bieresel-Cocktail

Der Rundweg durch die Geschäfte Eltingens führt auch immer an der Bäckerei Marquart vorbei. Das Orchester des Musikvereins Lyra Leonberg sorgt hier für gute Unterhaltung. Die Musiker nutzen jede Gelegenheit zum Üben für ihr großes Jahreskonzert am 23. November in der Leonberger Stadthalle. Und an der Bar hat sich Steffen Marquart einige Besonderheiten einfallen lassen, da darf der Eltinger Esel bei der kreativen Namensgebung nicht fehlen: Der eigens für den Abend kreierte Bieresel-Cocktail wird mit Bier, Gin und Limettensaft gemixt.