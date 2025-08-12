Ein Jahr nach der Flut steht die Bäckerei Mildenberger in Rudersberg vor der Wiedereröffnung. Auch andere Läden sind zurück – doch Edeka und NKD lassen weiter auf sich warten.

Wo heute frische Fliesen glänzen, stand vor gut einem Jahr das Wasser bis zur Decke. Der Verkaufsraum der Bäckerei Mildenberger in der Ortsmitte von Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) war nach der Flut im Juni 2024 komplett zerstört. Knapp zwei Meter hoch schoss das Wasser durchs Erdgeschoss – Theke, Backofen, Kaffeemaschine und mehr waren hinüber. Nur die Decke blieb – auch sie musste erneuert werden. Trotzdem war für Friedrich Mildenberger, der den Bereich Verkauf der Backnanger Bäckerei-Kette verantwortet, schnell klar: „Wir sind seit 2004 in Rudersberg. Es war nie ein Thema, dass wir die Filiale aufgeben.“

Bäckerei Mildenberger plant Neustart

Nach langem Warten soll der Neustart nun gelingen: Voraussichtlich Ende August oder Anfang September wird die Bäckerei wieder öffnen – in modernisierten Räumen mit rund 100 Quadratmetern Verkaufsfläche und einem Stehcafé. Die neue Einrichtung ist heller und freundlicher, das Sortiment kehrt zur gewohnten Vielfalt zurück. Statt 60 bis 70 Gebäcken aus dem Verkaufswagen wird es bald wieder rund 100 Brote, Brötchen und Kuchen geben.

Der Weg dorthin war zäh. Die Handwerksbäckerei aus Backnang, die seit 1950 besteht und inzwischen mehr als drei Dutzend Filialen betreibt, hätte gerne früher eröffnet. Doch erst mussten sich Versicherungen über die Schadenregulierung einigen, erzählt Mildenberger. Erst 2025 konnten die Bauarbeiten beginnen. Zuletzt wurde das Material knapp. „Wir wollten eigentlich Ende Juli aufmachen, aber die Fliesen kamen nicht. Und als sie endlich da waren, hatten die Handwerker keine Zeit mehr.“

So sah die Rudersberger Ortsmitte nach der Flut aus, rechts die Bäckerei Mildenberger. Foto: dpa

Aktuell stehen die Vorzeichen gut, dass die Tage im Verkaufswagen gezählt sind. „Alle machen Luftsprünge, wenn es wieder losgeht“, sagt Friedrich Mildenberger und freut sich auf die Eröffnung. Auf einen konkreten Termin will er sich allerdings noch nicht festlegen. Noch nicht.

Mit der Rückkehr der Bäckerei bekommt die Rudersberger Ortsmitte weiteren Schwung. Bereits im November 2024 hatte die Metzgerei Hinderer wiedereröffnet, seit dem Frühjahr sind auch die Arztpraxen wieder regulär in Betrieb, ebenso die Wieslauf-Apotheke am Marktplatz 3. Die Gaststätte Krone, die beim Hochwasser rund anderthalb Meter unter Wasser stand, hat nach intensiven Sanierungsarbeiten – inklusive Nachtschichten – bereits seit Herbst wieder geöffnet. Im ehemaligen Obst- und Gemüseladen Gruber bietet inzwischen das Bücher ABC ein neues Angebot. Der frühere Buch- und Schreibwarenladen Donner steht hingegen weiterhin leer.

Edeka äußert sich zurückhaltend

Auch beim Mode-Discounter NKD gegenüber der Bäckerei ist noch kein Eröffnungstermin in Sicht. Der Rudersberger Bürgermeister Raimon Ahrens bestätigte auf Anfrage, dass der Zeitpunkt weiterhin offen ist. Immerhin steht fest: NKD will dem Standort treu bleiben.

Unklar bleibt auch, wann der Edeka-Markt an der Dr.-Hockertz-Straße wieder öffnen kann. In einer Stellungnahme teilte die Edeka Südwest mit, dass sich die Sanierungsarbeiten als aufwendiger erwiesen hätten als zunächst angenommen – unter anderem wegen Schäden an Wänden, Böden und der Gebäudetechnik. Gemeinsam mit den Betreiberinnen Renate und Karen Lämmle arbeite man an einer Neugestaltung des Innenraums und einem Konzept, das sich an den lokalen Bedürfnissen orientiert.

Ein Termin für die Wiedereröffnung lasse sich derzeit aber nicht nennen. „Unser Ziel ist es, den Markt so rasch wie möglich wieder zu eröffnen“, teilte Edeka-Sprecher Florian Heitzmann mit. Man arbeite mit allen Beteiligten intensiv an der Umsetzung.