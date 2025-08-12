Ein Jahr nach der Flut steht die Bäckerei Mildenberger in Rudersberg vor der Wiedereröffnung. Auch andere Läden sind zurück – doch Edeka und NKD lassen weiter auf sich warten.
Wo heute frische Fliesen glänzen, stand vor gut einem Jahr das Wasser bis zur Decke. Der Verkaufsraum der Bäckerei Mildenberger in der Ortsmitte von Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) war nach der Flut im Juni 2024 komplett zerstört. Knapp zwei Meter hoch schoss das Wasser durchs Erdgeschoss – Theke, Backofen, Kaffeemaschine und mehr waren hinüber. Nur die Decke blieb – auch sie musste erneuert werden. Trotzdem war für Friedrich Mildenberger, der den Bereich Verkauf der Backnanger Bäckerei-Kette verantwortet, schnell klar: „Wir sind seit 2004 in Rudersberg. Es war nie ein Thema, dass wir die Filiale aufgeben.“