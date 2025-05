Am Dienstag wird der Netto-Markt im größten Wohngebiet Untertürkheims, im Wallmer, nach zwei Jahren wiedereröffnet. 25 Wohnungen in dem Neubau werden im Herbst bezugsfertig.

Aufatmen im Wallmer-Quartier: Mit der Wiedereröffnung des Netto-Marktes in der Biklenstraße ist die Nahversorgung im größten Wohngebiet Untertürkheims wieder gesichert. Neben dem Discounter bietet der fünfstöckige Neubau auch Platz für 25 Wohnungen und eine Bäckereifiliale.

Für viele war der Weg in den Ortskern zu lang

Noch wird fleißig gearbeitet, aber am Dienstag, 3. Juni, eröffnet der neue Netto-Markt seine Pforten. Darauf haben die rund 3500 Einwohner im Wallmer lange gewartet. Denn seit dem Abriss des Flachdachgebäudes Anfang 2023 war die Nahversorgung nicht mehr gewährleistet. Vor allem für die vielen älteren Menschen in dem Wohngebiet war der Weg zum Wochenmarkt oder zum Cap-Markt im Ortskern viel zu weit. Daher hatte der Cap-Markt sogar einen Lieferservice ins Leben gerufen und die CDU im Bezirksbeirat zeigte sich besorgt um die Zukunft des Mikrozentrums in der Biklenstraße mit einer alteingesessenen Bäckerei, einer Bankfiliale und weiteren kleinen Geschäften.

Lesen Sie auch

Doch das gehört nun der Vergangenheit an. „Auf der vergrößerten Verkaufsfläche von 700 Quadratmetern und mit mehr als 5000 Artikeln finden unsere Kunden alles für den täglichen Bedarf“, versichert Christina Stylianou, die Leiterin der Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount. Wie vorher stehen den Kunden vor Ort neun Stellplätze zur Verfügung. Damit wird die Tradition in der Biklenstraße, die bis in die 1990er Jahre zurückreicht, fortgeführt.

Wohnungen im September bezugsfertig

Aber nicht nur das. In dem weißen Neubau entstehen auch 25 Wohnungen, die „aber erst im September bezugsfertig sind“, erläutert Bauleiter Benjamin Vollmer. Innerhalb von zwei Jahren hat die Böblinger Niederlassung des niederländischen Bauunternehmens Ten Brinke das fünfstöckige Gebäude errichtet. Zwei Stockwerke verbergen sich unter der Erde. Zum einen das Lager, zum anderen eine Tiefgarage mit Fahrzeugaufzug und 25 Stellplätzen, die ausschließlich für die Bewohner sind.