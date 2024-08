An dem markanten Gebäude im Herzen der Waiblinger Altstadt tut sich was: Die Nachfolge des Schuhhauses Plieninger, das aus Altersgründen aufgegeben wurde, kündigt sich an – macht es aber spannend.

Wer durch Waiblingen bummelt, der kann die ersten Vorboten an dem markanten Gebäude im Herzen der Waiblinger Altstadt sehen: An den großen Schaufensterflächen des ehemaligen Schuhhauses Plieninger wurden von einer Werbefirma Schriftzüge wie „individuell, innovativ, vielfältig, wohnen, planen“ angebracht. Diese Hinweise sind Vorboten des neuen Unternehmens, das hier einziehen wird.

Die Brüder Wilhelm und Fritz Plieninger haben das Traditionshaus aus Altersgründen geschlossen. Foto: Gottfried Stoppel

Es geht also auf alle Fälle weiter in den zentral und prominent gelegenen Verkaufsflächen. Der neue Inhaber möchte indes nicht mehr verraten, nur so viel, dass eine Neueröffnung Richtung November anvisiert sei. Zunächst stehe die Renovierung der großzügigen Räumlichkeiten an.

Aus Altersgründen haben die Brüder Wilhelm und Fritz Plieninger das Waiblinger Traditionshaus in zentraler Lage geschlossen. Seit Anfang des Jahres lief der Räumungsverkauf. 1962 hatte Wilhelm Plieninger das Waiblinger Schuhgeschäft übernommen. Mehrere Umbauten und Modernisierungen des Gebäudes folgten, zuletzt gab es drei Verkaufsebenen für die Schuhmode. Fachkundige Beratung war nach Überzeugung der Brüder das Wichtigste. Das Geschäftshaus ist neben dem Kameralamt.

Der Wunsch von Wilhelm Plieninger war, dass sich wieder ein Geschäft niederlässt, das für Qualität und Kompetenz stehe und die Innenstadt bereichere.