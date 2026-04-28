Einzelhandel in Waiblingen: Rewe am Postplatz nach Umbau wieder geöffnet – das ist neu im Markt

Endlich geschafft: Wenn an diesem Dienstag der lange geschlossene Rewe-Markt Querspange in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) um 7 Uhr seine Türen öffnet, freut das nicht nur die Kundschaft. Auch der Betreiber Jürgen Lang und seine knapp 50-köpfige Belegschaft sind froh, dass sie endlich wieder an ihren gewohnten Arbeitsplatz können.

Ungefähr ein Jahr war der zentral gelegene Supermarkt am Postplatz wegen Sanierung und Modernisierung geschlossen – doppelt so lange, wie ursprünglich geplant. Die für September 2025 angekündigte Wiedereröffnung klappte nicht. Und auch zum Zeitpunkt der zwei Alternativtermine – Anfang Dezember 2025 und vor Ostern – war der Supermarkt eine große Baustelle und an eine Eröffnung nicht zu denken. Probleme mit der Statik verzögerten die Vollendung des Bauprojekts massiv. Selbst jetzt tropfe an manchen Stellen noch Wasser, sagt Jürgen Lang, der hofft, dass das aufhört, wenn der Straßenabschnitt, der über dem Markt verläuft, erst vollends saniert ist.

Unsere Empfehlung für Sie Querspange Waiblingen Passage wird zum Supermarkt Wegen Dreck und Gestank machen viele Waiblinger einen großen Bogen um die Passage der Querspange. Diese soll bald Geschichte sein und einen neuen Zweck erfüllen.

„2025 war kein besonders tolles Jahr“ – Jürgen Lang kämpft weiter

Mit den Nerven sei er ziemlich am Rande, erzählt Jürgen Lang: „2025 war kein besonders tolles Jahr.“ Der 57-Jährige stammt aus einer Kaufmannsfamilie: Schon sein Opa hat in Stetten einen Gemischtwarenladen betrieben. Jürgen Lang ist froh, dass die rund 50 Beschäftigten des Marktes ihm über die lange Durststrecke treu geblieben sind. Zum Glück betreibe er weitere Märkte in Stetten, Korb, Neustadt, Beutelsbach und Stuttgart und habe die Belegschaft auf diese verteilen können, sagt der Waiblinger, der in Sichtweite zur Querspange wohnt. Eine finanzielle Herausforderung sei das aber natürlich schon. Doch der Markt in Waiblingen ist Jürgen Lang ans Herz gewachsen. Und seit seiner Übernahme, sagt er, habe sich der monatliche Umsatz dort von 90.000 auf 150.000 Euro erhöht.

Der Ladenbetreiber Jürgen Lang hat ein nervenaufreibendes Jahr hinter sich. Foto: Gottfried Stoppel

Am Tag vor der Eröffnung geht es an der Querspange zu wie in einem Ameisenhaufen: Vor dem Laden stehen vier Männer auf einer Hebebühne und schrauben die Leuchtschrift über den Eingang. Im Laden wischt und saugt ein 18-köpfiges Reinigungsteam den Baustellenstaub vom neuen Fliesenboden, während die Rewe-Belegschaft die letzten unbefüllten Regale bestückt und frisches Obst- und Gemüse einräumt. Nach der Sanierung, bei welcher der Markt komplett entkernt wurde, gibt es reichlich Platz in den Gängen. „Das ist hier fast ein Neubau“, sagt Jürgen Lang. Die Decke des Ladens ist nicht mehr abgehängt, alles wirkt großzügiger und luftiger. Bezahlt wird an vier Kassen, SB-Kassen gibt es derzeit keine.

Rewe Waiblingen: 300 Quadratmeter mehr für Bäckerei und Sushi

Durch die Schließung der benachbarten Passage, die unter der Straße hindurch zur Zentralklinik und der Apotheke auf der anderen Straßenseite führte, hat der Supermarkt eine zusätzliche Fläche von rund 300 Quadratmetern gewonnen und kommt so auf 1800 Quadratmeter Verkaufsfläche. Der Eingangsbereich ist nun so großzügig geschnitten, dass rechts eine Filiale der Bäckerei Maurer Platz hat, den Bereich links hat die Metzgerei Schäfer bezogen, die ihren Laden bisher in der Altstadt hatte. Beide werden Außenterrassen mit Sitzmöglichkeiten bieten. Wem der Sinn mehr nach Sushi und Bowls steht, kann sich an der Theke von „Eat Happy“ eindecken.

Der Waiblinger Rewe sei ein Stadtmarkt, sagt Jürgen Lang. Dementsprechend gibt es neben dem Sortiment, das ein Supermarkt sonst zu bieten hat, einen größeren Snackbereich mit einer Orangensaftpresse und einer Ananasmaschine, welche die frische Frucht auf Knopfdruck des Kunden schält, portioniert und in einen Becher verpackt. An der großen Brotstation werde bis 22 Uhr laufend frisch gebacken, sagt Jürgen Lang: „Auch das ganze Sortiment ist in sich gewachsen.“

Der Geschäftsmann hofft, dass die Rewe-Sanierung und die geplante Umgestaltung des Postplatzes, der als „sozialer Brennpunkt“ gilt, wieder mehr Menschen auf den Platz bringen. Zuletzt sei die Lage so gewesen, dass gerade Frauen abends lieber nicht mehr hier eingekauft hätten.