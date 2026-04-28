Einzelhandel in Waiblingen Rewe am Postplatz nach Umbau wieder geöffnet – das ist neu im Markt
Doppelt so lange wie geplant: Nach einem Jahr Umbau hat der Rewe-Markt am Waiblinger Postplatz geöffnet – jetzt mit Bäckerei, Metzgerei und Sushi-Theke.
Doppelt so lange wie geplant: Nach einem Jahr Umbau hat der Rewe-Markt am Waiblinger Postplatz geöffnet – jetzt mit Bäckerei, Metzgerei und Sushi-Theke.
Endlich geschafft: Wenn an diesem Dienstag der lange geschlossene Rewe-Markt Querspange in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) um 7 Uhr seine Türen öffnet, freut das nicht nur die Kundschaft. Auch der Betreiber Jürgen Lang und seine knapp 50-köpfige Belegschaft sind froh, dass sie endlich wieder an ihren gewohnten Arbeitsplatz können.